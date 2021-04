Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021)DEL 27 APRILEORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E DELLE AUTOSTRADE DELLAPERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA FLAMINIA SI PROCEDE A RILENTO TRA GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SERVIZIO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA AVFIRENZE IN SEGUITO AD UN PROBLEMA IN PROSSIMITÀ DI CHIUI, SI SONO REGISTRATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DI NUOVO ...