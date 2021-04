Uomini e donne: arriva un attore per Gemma ma è uno scherzo, la sua reazione (Di martedì 27 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa hanno deciso di architettare alla dama torinese dalla produzione di Uomini e donne, lasciandola senza parole. Fabrizio è un bellissimo attore di circa 40 anni che sembra fare colpo su GemmaSembra non esserci un momento di pace e tranquillità nel programma pomeridiano Uomini e donne per la bella Gemma Galgani. La produzione, infatti, decide di farle un piccolo scherzo facendo arrivare un attore per lei, ma cerchiamo di capire bene come è andata tutta la situazione. Gemma Galgani e l’attore che la corteggia Nel programma pomeridiano che spera di far trovare l’amore a chi partecipa, arriva Fabrizio per la dama torinese ... Leggi su formatonews (Di martedì 27 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa hanno deciso di architettare alla dama torinese dalla produzione di, lasciandola senza parole. Fabrizio è un bellissimodi circa 40 anni che sembra fare colpo suSembra non esserci un momento di pace e tranquillità nel programma pomeridianoper la bellaGalgani. La produzione, infatti, decide di farle un piccolofacendore unper lei, ma cerchiamo di capire bene come è andata tutta la situazione.Galgani e l’che la corteggia Nel programma pomeridiano che spera di far trovare l’amore a chi partecipa,Fabrizio per la dama torinese ...

