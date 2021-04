(Di martedì 27 aprile 2021) Da proposta che era, ora è diventata realtà. Come riporta la Gazzetta dello Sport, loArtemiodi Firenze è statotra i 14 progetti che saranno finanziati con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il finanziamento per la riqualificazione dell’impianto di Nervi sarà di 95 milioni di euro. L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Ufficiale, lo stadio Franchi inserito nel Recovery Plan: Da proposta che era, ora è… - CalcioFinanza : Ufficiale, lo stadio Artemio #Franchi inserito nel Recovery Plan - Sal16448498 : Errore : E NAPOLI????????????????????UFFICIALE - Avellino, presentato progetto nuovo stadio da 50mln: l'architetto è lo stess… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Avellino, presentato il progetto per il nuovo stadio: i det… - tuttonapoli : UFFICIALE - Avellino, presentato progetto nuovo stadio da 50mln: l'architetto è lo stesso dello Stadium -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale stadio

Archistadia

...e streaming La sfida d'andata delle semifinali tra Real Madrid e Chelsea si giocherà alloDi ... o collegandosi al sitodella piattaforma. In alternativa si potrà andare su Mediaset ...Il Napoli si impone per 2 - 0 in casa del Torino alloOlimpico Grande Torino. Per il Napoli le marcature sono di Bakayoko ed Osimhen. C'è rammarico ...LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI"...Auspichiamo che la società riveli quanto prima cosa intenda fare”. L’On. Chiarita la questione dei finanziamenti ora si tratta di fare bene ed in fretta. Il capogruppo Pd in commissione Cultura: “Ora ...Il Franchi vince la “ lotteria” del Recovery Plan. Dopo mesi di polemiche e guerra fredda sul nuovo stadio Palazzo Vecchio - scrive Repubblica Firenze - porta a casa un colpo destinato a cambiare lo s ...