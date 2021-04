UE | con nuove regole IVA su e-commerce risparmi per 2 | 3 miliardi l’anno

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – LeIVA per l’e-, che saranno introdotte a luglio in tutta l’Unione europea, puntano a ridurre la burocrazia fino al 95% – grazie allo sportello unico per l’IVA (OSS) e per l’importazione (IOSS) – per le imprese che vendono online e a farle competere su un piano di parità con le imprese non-UE, le quali non applicano l’IVA. È quanto annunciato oggi dalla Direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea (DG TAXUD), la quale stima che il nuovo sistema dovrebbe farare alle imprese comunitarie fino a 2,3di eurodi costi di conformità. Lo scopo delle, in vigore dal primo luglio, è garantire che l’IVA sia versata nel Paese in cui vengono consumati i beni o ...