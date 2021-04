Tributaristi | consiglio nazionale rinnovato in alcune sue componenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tributaristi consiglio

LiberoQuotidiano.it

... soprattutto, non più legati logisticamente al MEF, ma ad un altro Organo dello Stato super partes, come la Presidenza deldei Ministri. Secondo gli Avvocati, infatti, è ...... docente di diritto amministrativo presso l'Università Bocconi di Milano e componente del... La proposta lanciata da Uncat - Unione nazionale camere avvocatiprevede che le cause ...popolata dalle massime prodotte dalle Commissioni tributarie regionali, relative alle sentenze più significative”, i “protocolli d’intesa” stipulati con l’Unione Avvocati Tributaristi (UNCAT) ed il ...Sul problema “terzietà” è ormai opinione comune che I magistrati, compresi quelli tributari, non solo devono possedere la caratteristica della “terzietà” e dell’indipendenza, ma occorre che tali carat ...