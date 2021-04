Tina Cipollari: chi è, età, vita privata, Gianni (Di martedì 27 aprile 2021) Tina Cipollari è indubbiamente uno dei volti della televisione italiana più discussi e riconoscibili: Nata Maria Concetta Cipollari a Viterbo il 14 novembre 1965, Tina esordisce in televisione nei primi anni 2001 proprio a Uomini e Donne dapprima nel ruolo di corteggiatrice, per poi partecipare anche a due edizioni di Buona Domenica condotto da Maurizio Costanzo, mentre nel 2004 esordisce anche in Rai partecipando al reality show Il ristorante per poi ritornare a Uomini e Donne in veste di opinionista. Nel 2005 conduce il programma Vipmania per poi prendersi una sorta di “pausa” dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Ritorna a Mediaset nel 2008, ancora una volta con Uomini e Donne mentre più recentemente (nel 2016) partecipa al programma Pechino Express e fa da giudice al programma di Simona ... Leggi su puglia24news (Di martedì 27 aprile 2021)è indubbiamente uno dei volti della televisione italiana più discussi e riconoscibili: Nata Maria Concettaa Viterbo il 14 novembre 1965,esordisce in televisione nei primi anni 2001 proprio a Uomini e Donne dapprima nel ruolo di corteggiatrice, per poi partecipare anche a due edizioni di Buona Domenica condotto da Maurizio Costanzo, mentre nel 2004 esordisce anche in Rai partecipando al reality show Il ristorante per poi ritornare a Uomini e Donne in veste di opinionista. Nel 2005 conduce il programma Vipmania per poi prendersi una sorta di “pausa” dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Ritorna a Mediaset nel 2008, ancora una volta con Uomini e Donne mentre più recentemente (nel 2016) partecipa al programma Pechino Express e fa da giudice al programma di Simona ...

