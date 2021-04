Tendenza patchwork, la moda ci mette una pezza (e fa anche riflettere) (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo la definizione sul sito del V&A Museum , storicamente il patchwork è «un modo per utilizzare gli scarti di tessuto e per prolungare la vita degli indumenti». Con la moda che sta diventando sempre più sostenibile, che questo stile sia ritornato prepotentemente di tendenza ha, in effetti, molto senso. Nel mare magnum di silhouette pulite e minimaliste anni 90, il patchwork (dall’unione delle parole patch/pezza e work/lavoro e che indica, come sappiamo, una combo di tessuti diversi) con il suo tripudio di colori e fantasie anche improbabili (ma che finiscono con l’avere armonia) oggi è qui per ricordarci che gli strappi si ricuciono, che tutto torna, che ci può essere allegria ed esuberanza, perché no, anche in tempi pandemici. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo la definizione sul sito del V&A Museum , storicamente il patchwork è «un modo per utilizzare gli scarti di tessuto e per prolungare la vita degli indumenti». Con la moda che sta diventando sempre più sostenibile, che questo stile sia ritornato prepotentemente di tendenza ha, in effetti, molto senso. Nel mare magnum di silhouette pulite e minimaliste anni 90, il patchwork (dall’unione delle parole patch/pezza e work/lavoro e che indica, come sappiamo, una combo di tessuti diversi) con il suo tripudio di colori e fantasie anche improbabili (ma che finiscono con l’avere armonia) oggi è qui per ricordarci che gli strappi si ricuciono, che tutto torna, che ci può essere allegria ed esuberanza, perché no, anche in tempi pandemici.

Tendenza patchwork, la moda ci mette una pezza (e fa anche riflettere) Vanity Fair.it Tendenza crochet: la primavera-estate 2021 all'insegna dell'uncinetto I capi all'uncinetto sono tra le tendenze più attese per la primavera-estate 2021. Perfetta per dar vita a look dal tocco naive o ad outfit boho chic che ricordino gli anni '70, la tendenza crochet è.

