Sondaggi elettorali | Salvini vince questa settimana grazie al sostegno alle riaperture

(Di martedì 27 aprile 2021) Secondo l'ultimoo Swg andato in onda ieri al Tg di Enrico Mentana su La7, Matteoè stato premiato . E mentre un report che avrebbe dovuto restare riservato dipinge il doppio scenario ...

Advertising

AlessiaMorani : Pieno sostegno alle scelte del Presidente #Draghi. Le ragioni del comportamento della #Lega sono invece solo eletto… - MauroGiansante : RT @TermometroPol: Aggiornamento settimanale della media #sondaggi di @TermometroPol: @LegaSalvini 22,2% @pdnetwork 19,2% @Fra… - FrancoLaratta : Swg comunica che Italia Viva sarà censita nei sondaggi elettorali fino a quando non toccherà il -5%, poi sarà esclu… - Giuggio72684862 : RT @ElioLannutti: Sondaggi, dopo i miracoli mancati,maggioranza italiani non ha più fiducia nel governo di San Draghi. Conoscendo ciò che h… - TermometroPol : Aggiornamento settimanale della media #sondaggi di @TermometroPol: @LegaSalvini 22,2% @pdnetwork 19,2%… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali

... vediamo cosa dicono idi questa settimana appena agli inizi. Sondaggio politico della settimana, FdI sfiora 18% e si avvicina al PD Secondo il sondaggio di Swg di questa ...Rassegnatevi, forse anche essere solo antipolitici è un obbiettivo troppo ambizioso per voi, inchiodati nonostante i social aper lo più immobili commentabili alla vecchia con "...Anche se Annalena Baerbock non dovesse diventare cancelliera i sondaggi attuali indicano che sarà impossible creare una coalizione senza la formazione ecologista, e questo avrà ripercussioni in tutta ...Il premier albanese Edi Rama si appresta a conquistare un terzo mandato consecutivo dopo le combattute elezioni parlamentari di domenica scorsa, un record nella storia recente dell'Albania I risultati ...