San Siro, Sala: “Attendo chiarimenti dall’Inter. Nessun problema se mantiene proprietà” (Di martedì 27 aprile 2021) Giuseppe Sala, sindaco di Milano, per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio vorrebbe “la garanzia che l’Inter abbia risolto le questioni” su una possibile vendita della società. “Se mi viene a dire che manterrà il controllo della società per altri tre anni io non ho più problemi”, ha affermato durante la presentazione de libro “Il giro dei soldi. Storie di riciclaggio. Da Milano al Delaware: dove finiscono i capitali sporchi di evasori e criminali”, scritto da David Gentili, Ilaria Ramoni, Mario Turla, edito da Altreconomia edizioni. “Ma siccome sono al corrente, perché potenziali compratori me lo hanno riferito, di trattative di cessione nel periodo passato, io aspetto chiarimenti. E questo lo chiedo – ha aggiunto – perché è una partnership. Dai social ho avuto aggressioni sopra ogni logica quando ho chiesti chiarimenti su ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Giuseppe, sindaco di Milano, per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio vorrebbe “la garanzia che l’Inter abbia risolto le questioni” su una possibile vendita della società. “Se mi viene a dire che manterrà il controllo della società per altri tre anni io non ho più problemi”, ha affermato durante la presentazione de libro “Il giro dei soldi. Storie di riciclaggio. Da Milano al Delaware: dove finiscono i capitali sporchi di evasori e criminali”, scritto da David Gentili, Ilaria Ramoni, Mario Turla, edito da Altreconomia edizioni. “Ma siccome sono al corrente, perché potenziali compratori me lo hanno riferito, di trattative di cessione nel periodo passato, io aspetto. E questo lo chiedo – ha aggiunto – perché è una partnership. Dai social ho avuto aggressioni sopra ogni logica quando ho chiestisu ...

