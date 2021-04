Reddito di emergenza 2021. Proroga per la domanda all'Inps: requisiti e pagamento (Di martedì 27 aprile 2021) La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso: il sito internet dell'Inps (www.Inps.it) , autenticandosi con PIN (si ricorda che l'Inps non rilascia più nuovi PIN a ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 aprile 2021) Ladeve essere presentata esclusivamente on line attraverso: il sito internet dell'(www..it) , autenticandosi con PIN (si ricorda che l'non rilascia più nuovi PIN a ...

