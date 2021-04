Advertising

SanMarino_RTV : @sputnikvaccine efficace al 99% dopo la seconda dose secondo i primi test effettuati con l'@INMISpallanzani - DanieleDann1 : ?? #Lazio: Primi test sulla Comunità #Sikh di #Latina: nessun caso di variante indiana. #Spallanzani, si continua co… - AnsaRomaLazio : Primi test Comunità Sikh Latina,nessun caso variante indiana. Spallanzani, si continua con sorveglianza attiva e es… - giornaleradiofm : Primi test Comunità Sikh Latina,nessun caso variante indiana: (ANSA) - ROMA, 27 APR - I tamponi finora fatti sulla… - infoitinterno : Coronavirus, negativi alla variante indiana i primi test sulla comunità della provincia di Latina -

Ultime Notizie dalla rete : Primi test

I tamponi finora fatti sulla comunità Sikh della provincia di Latina "sono tutti negativi alla variante indiana". Lo afferma il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma Francesco Vaia. "Stiamo ...Molti operatori stanno testando l'approccio OpenRAN, principalmente in ambienti limitati e di. Ora TIM fa sapere di essere " tra ioperatori in Europa e l'unico in Italia " ad aver avviato ...I tamponi finora fatti sulla comunità Sikh della provincia di Latina "sono tutti negativi alla variante indiana". Lo afferma il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma Francesco Vaia. (ANSA) ...A Faenza debutta la prima rete quot;aperta quot; OpenRAN di TIM, pronta ad estendere l'esperienza alle nuove infrastrutture 5G ...