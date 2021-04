Pil e Astrazeneca | la Brexit fa volare Londra non l' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 aprile 2021) Per la fine del 2021, la Gran Bretagna dovrebbe registrare un boom di crescita che non si vedeva da prima della seconda guerra mondiale, per la precisione dal 1941. Pil a +6,8 per cento, rivisto al rialzo a gennaio, quando era stimato in crescita ‘solo’ del 5 per cento. Malgrado la pandemia, i lockdown, malgrado la, ‘tragedia’ che a questo punto sembra più europea che britannica, il Regno Unito è pronto a rialzarsi, dopo aver registrato un calo del pil pari a -9,8 per cento nel 2020, il peggiore tra i paesi del G7. Non così l’Unione Europea, dove il pil dovrebbe crescere del +4,4 per cento nel 2021. Non così nemmeno la Germania, storica locomotiva d’, costretta a rivedere al ribasso le stime di crescita elaborate a inizio anno: da 4,2 per cento a 3,5 per cento. In questa cornice non proprio esaltante per l’Ue, ...