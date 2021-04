Milano, ad 11 anni fugge di casa e va in aeroporto “Volevo andare in Venezuela” (Di martedì 27 aprile 2021) E’ scappata di casa con il solo zainetto per raggiungere l’aeroporto di Linate, voleva prendere un aereo per il Venezuela per vedere il paese dove è nata. Fonte: Questura di Milano – Alice con i Poliziotti di frontieraAlice, una ragazzina di 11 anni, è stata trovata da due agenti della polizia di frontiera mentre si aggirava da sola all’interno dell’ aeroporto di Milano Linate. Una ragazzina come tante con un grande sogno, quello di poter andare in Venezuela, il suo paese di origine, per poter vedere i posti dov’è nata. A scuola l’insegnante le aveva spiegato che il Venezuela, trovandosi dall’altra parte dell’oceano, era raggiungibile solo con un aereo, così ha preso la decisione di andare in ... Leggi su formatonews (Di martedì 27 aprile 2021) E’ scappata dicon il solo zainetto per raggiungere l’di Linate, voleva prendere un aereo per ilper vedere il paese dove è nata. Fonte: Questura di– Alice con i Poliziotti di frontieraAlice, una ragazzina di 11, è stata trovata da due agenti della polizia di frontiera mentre si aggirava da sola all’interno dell’diLinate. Una ragazzina come tante con un grande sogno, quello di poterin, il suo paese di origine, per poter vedere i posti dov’è nata. A scuola l’insegnante le aveva spiegato che il, trovandosi dall’altra parte dell’oceano, era raggiungibile solo con un aereo, così ha preso la decisione diin ...

