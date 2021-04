MASSIMO GILETTI RIPORTA L’ARENA IN RAI? I DETTAGLI DI UN’OPERAZIONE CHE S’HA DA FARE (Di martedì 27 aprile 2021) Nato e cresciuto in RAI, fin dall’esordio a Mixer nel 1988, MASSIMO GILETTI potrebbe rientrare a Viale Mazzini. Non è L’ARENA, la versione riveduta e corretta de L’ARENA che ha condotto per anni su RAI1, è reduce da un ottimo ascolto con una puntata ampiamente dedicata al caso Grillo. Il pubblico arriva quando GILETTI fa GILETTI, un po’ meno quando si occupa di Pamela Prati, Ares Gate e altre tematiche poco attinenti ai gusti del suo pubblico di riferimento e di La7. Ad ogni primavera, il periodo del telemercato e della stesura dei palinsesti della prossima stagione, si rincorrono le voci di un ritorno a “casa” di MASSIMO GILETTI. Questa è la quarta stagione a La7, gli ascolti sono dalla sua parte e un rinnovo del ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 aprile 2021) Nato e cresciuto in, fin dall’esordio a Mixer nel 1988,potrebbe rientrare a Viale Mazzini. Non è, la versione riveduta e corretta deche ha condotto per anni su1, è reduce da un ottimo ascolto con una puntata ampiamente dedicata al caso Grillo. Il pubblico arriva quandofa, un po’ meno quando si occupa di Pamela Prati, Ares Gate e altre tematiche poco attinenti ai gusti del suo pubblico di riferimento e di La7. Ad ogni primavera, il periodo del telemercato e della stesura dei palinsesti della prossima stagione, si rincorrono le voci di un ritorno a “casa” di. Questa è la quarta stagione a La7, gli ascolti sono dalla sua parte e un rinnovo del ...

Advertising

AndreaAAmato : Selvaggia Lucarelli sbrana Massimo Giletti (e difende Lilli Gruber) @stanzaselvaggia @GilettiMassimo @nonelarena… - FBresaola : RT @Libero_official: Giallo e paura a #Nonelarena, Massimo #Giletti ha un malore in diretta. Balbetta, poi si ferma: 'Avvisate i vertici di… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Massimo Giletti, dal successo di domenica a Non è l’arena al probabile ritorno in Rai il passo è breve - tvzoomitalia : Selvaggia Lucarelli sbrana Massimo Giletti (e difende Lilli Gruber) @stanzaselvaggia @GilettiMassimo @nonelarena… - bubinoblog : MASSIMO GILETTI RIPORTA L’ARENA IN RAI? I DETTAGLI DI UN’OPERAZIONE CHE S’HA DA FARE -