Maradona, il medico Cahe rivela: "Diego si fidava di me, i medici non hanno fatto molto per salvargli la vita" (Di martedì 27 aprile 2021) Credo che non fosse amato da nessuna donna. Tutti cercavano interesse economico.Queste le forti parole rilasciate da Alfredo Cahe, medico per oltre trent'anni di Diego Armando Maradona, scomparso ormai cinque mesi fa in quel di Diquè Lujan, in Argentina. Cahe è tornato a parlare di tutte le dinamiche che lo hanno coinvolto in prima persona in seguito alla morte del pibe de oro che, a detta dello stesso medico, non ha ricevuto dai sanitari delegati le giuste cure per una pronta e celere guarigione. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Radio Super Deportivo - format in onda su Radio Villa Trinidad -, Alfredo Cahe ha ricordato ai più diversi momenti della vita dell'ex numero 10 del Napoli, accusando in maniera grave ...

