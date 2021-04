Longobardi in Italia, 10 anni dal riconoscimento UNESCO: presentato dossier ed eventi (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – È stato presentato nel pomeriggio, nella cornice di Palazzo Paolo V a Benevento, un dossier di 68 pagine allegato al mensile DOVE riguardante un “Gran Tour Longobardo“. A presentare il dossier c’erano il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l’Assessore al Turismo e oggi Presidente Italia Longobardorum, Rossella Del Prete, la quale, oltre a presentare il dossier alla stampa, ha anticipato quali saranno gli eventi in città per festeggiare i primi 10 anni (avverranno ufficialmente il 25 giugno) del riconoscimento UNESCO. “Per festeggiare il decimo anniversario dal riconoscimento UNESCO, ci saranno una serie di attiva di rete che l’Associazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – È statonel pomeriggio, nella cornice di Palazzo Paolo V a Benevento, undi 68 pagine allegato al mensile DOVE riguardante un “Gran Tour Longobardo“. A presentare ilc’erano il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l’Assessore al Turismo e oggi PresidenteLongobardorum, Rossella Del Prete, la quale, oltre a presentare ilalla stampa, ha anticipato quali saranno gliin città per festeggiare i primi 10(avverranno ufficialmente il 25 giugno) del. “Per festeggiare il decimoversario dal, ci saranno una serie di attiva di rete che l’Associazione ...

anteprima24 : ** #Longobardi in Italia, 10 anni dal #Riconoscimento UNESCO: presentato #Dossier ed #Eventi **… - corrmezzogiorno : #Napoli Longobardi in Italia, dossier in edicola con «Dove Viaggi» - VivereSpoleto : Longobardi in Italia: inserito nel 2011 tra i patrimoni dell'umanità Unesco, il sito seriale compie 10 anni… - longobardinita : Siamo online adesso con la conferenza stampa di presentazione dello speciale Dove Viaggi sui Longobardi in Italia ??… - LucaWaldganger : @FreeNorthItaly I Longobardi sono all'origine dell'esistenza di 'due Italie' e mentre negli ultimi anni l'entità de… -