Isola 15 | Akash Kumar dimentica Giovanna Abate accanto a un altro volto di Uomini e Donne | le foto del bacio

(Di martedì 27 aprile 2021) Antonella Fiordelisi esono stati avvistati insieme in atteggiamenti piuttosto confidenziali a passeggio per le vie del centro. Solo qualche giorno fa, Francesco Chiofalo aveva ufficializzato – attraverso un lungo sfogo sui social – la fine della sua relazione con Antonella Fiordelisi. I due, dopo due anni di amore intenso ma fatto di alti e bassi, si sono separati senza particolari motivi ma semplicemente – a detta del personal trainer – perché “l’amore era finito da entrambe le parti“. Chiofalo attraverso questo racconto ai suoi follower aveva voluto anche sottolineare come da parte di tutti e due non ci fosse stata alcuna mancanza di rispetto o alcun tipo di tradimento. La loro relazione infatti aveva fatto il suo corso ed era giunta al capolinea molto naturalmente. A fare il giro del web nelle ultime ore, è un video dell’ex tentatrice ...

Advertising

RosariaVicidom6 : RT @iosonoestanca: Due gnocche in questa storia di Akash???? #isola - IsaeChia : #Isola 15, #AkashKumar dimentica Giovanna Abate accanto a un altro volto di #UominieDonne: le foto del bacio - Whoopsee_it : Akash Kumar e Antonella Fiordelisi: coppia a sorpresa! #whoopsee #isola #isoladeifamosi #akashkumar… - m1santrop1a : RT @bagnotrash: 'Vorrei dire ad Akash che prima mi ha definito -quel ragazzo- che mi conosce molto bene dato che prima di venire qua mi ha… - GiuseppeporroIt : ANTONELLA FIORDELISI HA UN NUOVO FIDANZATO? È un naufrago attuale de “l'isola dei famosi'. Il video del bacio lo tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Akash

Mediaset Play

Una notizia bomba è stata sganciata in queste ore e riguarda l'ex naufrago de 'L'dei Famosi',Kumar. Decisamente a sorpresa è stato beccato in strada con la sua nuova fidanzata, che non è affatto un volto sconosciuto. Anzi, di lei si stava parlando con insistenza ...Kumar dopo L'trova l'amore con l'ex di Francesco Chiofalo (Antonella Fiordelisi): il video del bacio Solo qualche giorno fa è stato annunciato ufficialmente sui social la fine della storia ...Sembra essere nata una nuova coppia da copertina formata dall'ex naufrago Akash Kumar e Antonella Fiordelisi beccati a baciarsi FOTO E VIDEO ...Antonella Fiordelisi e Akash Kumar sono stati avvistati insieme in atteggiamenti piuttosto confidenziali a passeggio per le vie del centro. Solo qualche giorno fa, Francesco Chiofalo aveva ufficializz ...