I media cinesi censurano la vittoria di Chloé Zhao agli Oscar 2021

(Di martedì 27 aprile 2021) (Foto: Wikipedia)Con i tre premi conquistati dal suo film Nomadland,si è impostaappena passati, infrangendo anche qualche record: è infatti stata la prima donna asiatica, la prima donna cinese e la prima donna di colore ad aggiudicarsi il riconoscimento prestigioso della Miglior regia. Nonostante questi traguardi, però, in patria le sue vittorie sono praticamente passate sotto silenzio: secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter nelle ore imtamente successive alla cerimonia hollywoodiana praticamente nessuno degli organi di stampa ufficiali in Cina ha riportato la notizia. Un sito privato, 163.com, si riferisce acome “la seconda vincitrice cinese di undopo Ang Lee” (che tecnicamente è di Taiwan, la ...

Probabilmente indispettiti dalle dichiarazioni antipatriottiche della regista Chloé Zhao, i media cinesi non hanno praticamente dato notizia dei premi conferiti dall'Academy.