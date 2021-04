HeyEliza | la tiktoker di 2 anni con oltre 5 milioni di fan saluta tutti con il suo ultimo post

Leggi su howtodofor

(Di martedì 27 aprile 2021) I suoi 5di follower stanno ancora cercando di riprendersi dalla notizia: Eliza Moore, la coraggiosa bambina di 2e mezzo che da mesi sta affrontando un aggressivo cancro, non proseguirà più le sue cure. La notizia è stata data dalla madre della piccola sul suo profilo personale: la malattia è ormai avanzata in modo irreversibile, motivo per cui Eliza e la sua famiglia passeranno i prossimi giorni e le prossime settimane tentando di recuperare parte del tempo speso tra le visite e le sessioni di terapia. La storia di Eliza ha colpito da subitodi persone in tutto il mondo: a meno di un anno di vita le era stato diagnosticato un cancro che però dopo 8 mesi di cure sembrava essere stato sconfitto. I genitori hanno raccontato il percorso della figlia aprendole un account sulla piattaforma di condivisione video e ...