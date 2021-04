Grassi: Pnrr, occasione mancata per Roma (Di martedì 27 aprile 2021) – «Roma continua a subire il danno di avere una Sindaca incapace di chiedere e di porre con autorevolezza un progetto all’attenzione del Governo italiano». È quanto dichiara il presidente del Movimento civico Roma Sceglie Roma, Raimondo Grassi (nella foto). «Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti – continua Grassi – ha ignorato la Capitale d’Italia, dandole un contentino nel capitolo definito “Caput Mundi” di appena 500 milioni di euro di risorse, che rappresentano una cifra modesta per i bisogni sempre più urgenti della città e per il suo rilancio, osservando per altro quanta importanza è stata data dal Pnrr a capitoli quali l’economia circolare, la transizione ecologica, la riqualificazione delle periferie, gli investimenti nella cultura e nella digitalizzazione». «A ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) – «continua a subire il danno di avere una Sindaca incapace di chiedere e di porre con autorevolezza un progetto all’attenzione del Governo italiano». È quanto dichiara il presidente del Movimento civicoSceglie, Raimondo(nella foto). «Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti – continua– ha ignorato la Capitale d’Italia, dandole un contentino nel capitolo definito “Caput Mundi” di appena 500 milioni di euro di risorse, che rappresentano una cifra modesta per i bisogni sempre più urgenti della città e per il suo rilancio, osservando per altro quanta importanza è stata data dala capitoli quali l’economia circolare, la transizione ecologica, la riqualificazione delle periferie, gli investimenti nella cultura e nella digitalizzazione». «A ...

Advertising

RaimondoO : #PNRR, OCCASIONE MANCATA PER ROMA «Roma continua a subire il danno di avere una Sindaca incapace di chiedere e di… - vito_grassi : RT @Confindustria: Questa è l’occasione per realizzare un Paese moderno o rischiamo di non farcela mai più. Qui è il bivio. Il Governo ha c… - vito_grassi : RT @GradedSpa: 'L’#Italia ora è consapevole che investire sul #Sud significa renderlo competitivo, ma è necessaria una visione Paese inclus… - antonellaautero : 'L’#Italia ora è consapevole che investire sul #Sud significa renderlo competitivo, ma è necessaria una visione Pae… - TavassiF : RT @GradedSpa: 'L’#Italia ora è consapevole che investire sul #Sud significa renderlo competitivo, ma è necessaria una visione Paese inclus… -