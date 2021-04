Gaffe di Draghi a Palazzo Madama | chiama «deputati» i senatori | poi si scusa – Il video

(Di martedì 27 aprile 2021) Piccolaper il presidente del Consiglio Mario. All’inizio del discorso sulla presentazione in Senato del Piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti, il premier hato «» i. «Signor presidente, onorevoli». A quel punto dai banchi diqualcuno gli ha fatto notare: «Siamo in Senato». Quindi le scuse e la risata imbarazzata del premier che ha poi proseguito con il suo discorso.: YouTube/SenatoTv Leggi anche: «Non si permetta, l’Aula la dirigo io»: Casellati riprende La Russa durante l’intervento di– IlRecovery Plan,al Senato: «Le ...

COMUNICAZIONIAL SENATO: LE MISSIONI Cominciano con unale comunicazioni di Marioal Senato . Il premier ha salutato i presenti chiamandoli per due volte deputati, suscitando i ...'Signor presidente, onorevoli deputati...', così ha esordito Marioin apertura del suo intervento sul Pnrr al Senato . A quel punto qualcuno dai banchi ha fatto notare il problema. Il premier inizialmente non ha capito, poi ha risposto, sorridendo: 'Ah si', ...Ormai è da qualche settimana che per Mario Draghi è iniziata l’avventura all’interno del mondo della politica dopo aver ...All’inizio del discorso sulla presentazione in Senato del Piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti, il premier ha chiamato «deputati» i senatori. Piccola gaffe per il presidente del Consiglio ...