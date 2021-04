Friulana e gli “scarpèts” vincono il contest nazionale “Tutto torna. Storie circolari” (Di martedì 27 aprile 2021) Una scarpa circolare, perché prodotta da materiali dismessi, con suole create da copertoni, vecchie lenzuola e confezioni di cartone. È questo il racconto fotografico vincitore del contest “Tutto torna. Storie circolari” lanciato dal progetto ECCO di Legambiente che ha visto la partecipazione di molti giovani uniti dalla voglia di raccontare esempi virtuosi di economia circolare in Tutto il territorio italiano. Dal riciclo dei rifiuti all’autoproduzione, dalle filiere di recupero alle piccole azioni quotidiane attente alla sostenibilità, il contest nasce per focalizzare l’attenzione sui risvolti economici, ambientali e sociali che possono nascere dall’adozione di modelli circolari e si è rivolto a fotografi, giornalisti e videomaker, anche ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 aprile 2021) Una scarpa circolare, perché prodotta da materiali dismessi, con suole create da copertoni, vecchie lenzuola e confezioni di cartone. È questo il racconto fotografico vincitore del” lanciato dal progetto ECCO di Legambiente che ha visto la partecipazione di molti giovani uniti dalla voglia di raccontare esempi virtuosi di economia circolare inil territorio italiano. Dal riciclo dei rifiuti all’autoproduzione, dalle filiere di recupero alle piccole azioni quotidiane attente alla sostenibilità, ilnasce per focalizzare l’attenzione sui risvolti economici, ambientali e sociali che possono nascere dall’adozione di modellie si è rivolto a fotografi, giornalisti e videomaker, anche ...

Advertising

effe_news : Friulana e gli “scarpèts” vincono il contest nazionale “Tutto torna. Storie circolari” - UdineseTV : Gli scarpèts friuliani come emblema del riuso: è friulana la vincitrice del contest “Tutto Torna. Storie circolari”… - nikkoletta59 : RT @Lukyluke311: Il nome della Brigata Osoppo viene da una località friulana in cui, durante il Risorgimento, vennero combattuti gli austri… - bici84 : RT @tuttobiciweb_it: Silvia non ce l'ha fatta: la diciassettenne ciclista friulana travolta da un'auto si è spenta in ospedale. La sua fami… - AgostinisV : @AdalucDe A me gli alpini hanno sempre fatto allegria ?? sarà perché sono friulana ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Friulana gli Il Trento torna in campo: c'è l'Union Clodiense ... otto in più rispetto alla Manzanese e con una gara in meno rispetto alla formazione friulana. Sino ... Gli avversari L'Union Clodiense Chioggia Sottomarina Ssd è nata ufficialmente il primo giugno 2019. ...

Settimana della Cultura Friulana, laboratori e racconti per tutti ... a cura delle biblioteche e dello Sportello Associato per la Lingua Friulana dei Comuni di Carlino, ... Per gli amanti della scrittura , invece, è in partenza il laboratorio ' Anatomie di une conte ', ...

08.09 / Settimana della Cultura Friulana, laboratori e racconti per tutti Il Friuli Il Giro d’Italia 2021 è alle porte Il grande ciclismo internazionale è già tornato al suo meglio e in questi primi mesi di gare lo spettacolo e le emozioni non sono mancate. Manca ormai poco al via del Giro d’Italia del 2021 che quest’ ...

Bluenergy Group si espande nel Nord Italia Due punti di vendita nel torinese ampliano la rete della multiutility friulana Bluenergy Group che in Piemonte opera con 14 strutture ...

... otto in più rispetto alla Manzanese e con una gara in meno rispetto alla formazione. Sino ...avversari L'Union Clodiense Chioggia Sottomarina Ssd è nata ufficialmente il primo giugno 2019. ...... a cura delle biblioteche e dello Sportello Associato per la Linguadei Comuni di Carlino, ... Peramanti della scrittura , invece, è in partenza il laboratorio ' Anatomie di une conte ', ...Il grande ciclismo internazionale è già tornato al suo meglio e in questi primi mesi di gare lo spettacolo e le emozioni non sono mancate. Manca ormai poco al via del Giro d’Italia del 2021 che quest’ ...Due punti di vendita nel torinese ampliano la rete della multiutility friulana Bluenergy Group che in Piemonte opera con 14 strutture ...