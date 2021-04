Ferrari prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di avere acquistato sul MTA, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di, dal 19 al 23 aprile 2021, un totale di 26.007ordinarie al prezzo medio unitario di 176,1085 euro, per un controvalore pari a 4.580.054,79 euro. Dall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto didell’11 marzo 2021 fino al 23 aprile 2021 il corrispettivo totale investito è stato: • 28.642.943,23 euro per n. 165.789ordinarie acquistate sul MTA• 2.829.445,63 USD (2.375.650,39 euro) per n. 13.558ordinarie acquistate sul NYSEAl 23 aprile 2021deteneva pertanto 9.091.858ordinarie pari al 3,53% ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari prosegue

13.558 azioni ordinarie acquistate sul NYSE Al 23 aprile 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.091.858 azioni proprie ordinarie pari al 3,53% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni