Don Pasquale, in onda su RAI 5 (Di martedì 27 aprile 2021) Nuova versione del Don Pasquale proposta su RAI 5. Si tratta della messa in scena presso il Teatro San Carlo di Napoli. È il Don Pasquale di Donizetti, diretto da direttore d’orchestra Franco Petracchi. Trama Scapolo e ormai in età avanzata, Don Pasquale, ricco non vuole che suo nipote Ernesto che vuole sposare Norina, bella donna ma senza un soldo. Nel mentre dopo il contratto nuziale, Don Pasquale si ritrova sotto le grinfie di Sofronia padrona di casa autoritaria e prepotente. Il cast Vedremo sul palco attori come Bruno Praticò, Bruno De Simone, Elisabeth Norberg Schulz, Josè Sempere. Regia teatrale di Roberto De Simone, regia televisiva di Ilio Catani L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 27 aprile 2021) Nuova versione del Donproposta su RAI 5. Si tratta della messa in scena presso il Teatro San Carlo di Napoli. È il Dondi Donizetti, diretto da direttore d’orchestra Franco Petracchi. Trama Scapolo e ormai in età avanzata, Don, ricco non vuole che suo nipote Ernesto che vuole sposare Norina, bella donna ma senza un soldo. Nel mentre dopo il contratto nuziale, Donsi ritrova sotto le grinfie di Sofronia padrona di casa autoritaria e prepotente. Il cast Vedremo sul palco attori come Bruno Praticò, Bruno De Simone, Elisabeth Norberg Schulz, Josè Sempere. Regia teatrale di Roberto De Simone, regia televisiva di Ilio Catani L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Advertising

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Don Pasquale' di Donizetti del 27 aprile alle 10 su Rai 5: dal Teatro San Carlo di Napoli) Seg… - seminarbedonia : Vi ricordiamo l'appuntamento per Mercoledì 28 Aprile a partire dalle 20.30 in diretta sulla ns. Pagina Facebook e s… - AlfonsoCahero : Don Pasquale #opera #milan @ Teatro alla Scala - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Don Pasquale' di Donizetti del 24 aprile alle 10 su Rai 5: dagli Studi Rai di Milano) Segui su… - davidecolella : RT @collettiva_news: Il #19marzo 1994 Don #PeppeDiana viene ucciso dalla #camorra. 'Un sacerdote che amava confondersi tra la gente, la sua… -