"Dice frasi su Satana": nella bufera medico No vax (Di martedì 27 aprile 2021) Un medico arruolato all'hub vaccinale di Cremona, presunto no vax, spaventerebbe i pazienti con frasi sibilline sulla pericolosità dei vaccini: "Satana" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Unarruolato all'hub vaccinale di Cremona, presunto no vax, spaventerebbe i pazienti consibilline sulla pericolosità dei vaccini: "

Ultime Notizie dalla rete : Dice frasi Medico accusato di essere no vax. La denuncia dei pazienti: "Dice frasi su Satana" Franco Berti, medico in servizio presso l'hub vaccinale Cremona Fiere, è il professionista (presunto no vax ) che in queste ore è finito al centro di una accesissima polemica. Il motivo? " Dice frasi su Satana e l'Apocalisse ", affermano i pazienti che lo hanno denunciato all'Asst e all'Ordine dei medici. "Scherzo, lo faccio solo per sdrammatizzare", si difende il dottore nel corso di ...

