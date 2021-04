Da Doc Nelle tue Mani a L’Amica Geniale, le fiction estive di Rai1 e Rai Premium (in replica) (Di martedì 27 aprile 2021) Da Doc Nelle tue Mani a L’Amica Geniale, quello che ha in serbo per noi il nuovo palinsesto Rai della prossima estate è solo un momento di ripasso generale, giornate in cui sperare nella zona gialla o bianca e guardare o riguardare le stagioni e le puntate di alcune delle serie di punta della rete ammiraglia. Questo è quello che hanno pensato e studiato i piani alti della tv pubblica piazzando in piena estate, nel prime time della domenica, del lunedì, del mercoledì e del giovedì, le sue fiction, il tutto alternano al grande calcio. In particolare, la domenica sera sarà dedicata alle fiction in replica con Vivi e lascia Vivere dal 18 luglio al 22 agosto e Una Voce per Padre Pio il 4 luglio. Non sappiamo ancora bene cosa andrà in onda prima (alternato al calcio) o ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Da Doctue, quello che ha in serbo per noi il nuovo palinsesto Rai della prossima estate è solo un momento di ripasso generale, giornate in cui sperare nella zona gialla o bianca e guardare o riguardare le stagioni e le puntate di alcune delle serie di punta della rete ammiraglia. Questo è quello che hanno pensato e studiato i piani alti della tv pubblica piazzando in piena estate, nel prime time della domenica, del lunedì, del mercoledì e del giovedì, le sue, il tutto alternano al grande calcio. In particolare, la domenica sera sarà dedicata alleincon Vivi e lascia Vivere dal 18 luglio al 22 agosto e Una Voce per Padre Pio il 4 luglio. Non sappiamo ancora bene cosa andrà in onda prima (alternato al calcio) o ...

Advertising

italiana__doc : RT @matteosalvinimi: Ma Letta e Conte, che minacciano e insultano, si fidano degli Italiani o no? Restituiamo libertà di uscire e lavorare,… - EndOFStroke : @claudiorecchia @SandraM0027 @isabelle_doc @DiegoFusaro Sicuramente stare all’aperto ha rallentato i contagi e infa… - ChefCirciello : RT @tg2rai: #Tg2Italia: 'Le prime riaperture nelle 14 regioni gialle' Ospiti: @ChefCirciello Patrizia Laurenti, doc. Igiene Medicina preven… - tg2rai : #Tg2Italia: 'Le prime riaperture nelle 14 regioni gialle' Ospiti: @ChefCirciello Patrizia Laurenti, doc. Igiene Med… - jjbowerslaugh : ? Doc - nelle tue mani ? season one created by Jan Maria Michelini, Ciro Visco › 2020 ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle L'esito del Consiglio comunale di Ferrara riunito in videoconferenza nel pomeriggio di lunedì 26 aprile 2021 ..."Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle ...delibera - consiliare - commissione - de - co - 2.doc pg - 50636 - 21 - risoluzione - gruppi - ...

Il futuro, la vetta più importante da scalare Alaska e Groenlandia nelle più attese produzioni italiane Tra le anteprime più attese i due ... prodotto da Tekla Films e Vidicom Media con il sostegno di Piemonte Doc Film Fund e IDM Film Fund & ...

DOC Nelle tue mani 2 cast, streaming, uscita, anticipazioni CiakGeneration Non mi lasciare, riprese terminate della nuova fiction Rai con Vittoria Puccini Sono terminate a Venezia e in Polesine le riprese di 'Non mi lasciare', nuova serie Rai coprodotta da Rai Fiction e PayperMoon Italia e diretta da Ciro Visco (Doc-Nelle tue mani e Gomorra-La serie). P ...

Siena, attività di controllo Agenzia Dogane e Monopoli sulla produzione di vino Il vino, come avviene da millenni, continua a essere un prodotto molto apprezzato e commercializzato in tutto il mondo e l’Italia, con Francia e Spagna, è tra i principali produttori del pianeta con u ...

..."Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicolizone a traffico limitato e...delibera - consiliare - commissione - de - co - 2.pg - 50636 - 21 - risoluzione - gruppi - ...Alaska e Groenlandiapiù attese produzioni italiane Tra le anteprime più attese i due ... prodotto da Tekla Films e Vidicom Media con il sostegno di PiemonteFilm Fund e IDM Film Fund & ...Sono terminate a Venezia e in Polesine le riprese di 'Non mi lasciare', nuova serie Rai coprodotta da Rai Fiction e PayperMoon Italia e diretta da Ciro Visco (Doc-Nelle tue mani e Gomorra-La serie). P ...Il vino, come avviene da millenni, continua a essere un prodotto molto apprezzato e commercializzato in tutto il mondo e l’Italia, con Francia e Spagna, è tra i principali produttori del pianeta con u ...