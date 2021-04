Curling | Mondiali femminili Calgary 2021 | il regolamento e chi va alle Olimpiadi

Leggi su sportface

(Di martedì 27 aprile 2021) Ildeidiche si svolgeranno a, in Canada. La competizione andrà in scena da venerdì 30 aprile a domenica 9 maggio, quando si svolgeranno le due finali per assegnare le tre medaglie del podio. La rassegna iridata in Nord America è importante anche in otticaInvernali di Pechino 2022. Le prime sei squadre del round robin, infatti, strapperanno un pass per i Giochi che si svolgeranno in Cina tra meno di un anno. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL FORMAT DEL TORNEO – Si parte dal round robin che comprenderà tutte le selezioni partecipanti, tra cui figura anche l’Italia. Le prime due andranno direttamentesemifinali, mentre dalla terza alla sesta classificata si sfideranno negli spareggi che ...