Covid, Moratti: “Riaprire visite nelle Rsa se in possesso di certificazione verde” (Di martedì 27 aprile 2021) Permettere le visite e gli incontri tra familiari e ospiti delle residenze per anziani se a entrambi è stata rilasciata la certificazione verde Covid-19. È la proposta avanzata dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Il confronto proposto da Moratti prevede un aggiornamento della normativa vigente che attribuisce alla direzione sanitaria delle Rsa la decisione e la responsabilità sulla possibilità di consentire gli incontri. “La normativa vigente – spiega la vicepresidente – ha certamente rappresentato in questi mesi un importante deterrente alla diffusione della pandemia all’interno di alcune collettività chiuse con ospiti anziani e, più in generale, con ospiti ad alta fragilità. ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 aprile 2021) Permettere lee gli incontri tra familiari e ospiti delle residenze per anziani se a entrambi è stata rilasciata la-19. È la proposta avanzata dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Il confronto proposto daprevede un aggiornamento della normativa vigente che attribuisce alla direzione sanitaria delle Rsa la decisione e la responsabilità sulla possibilità di consentire gli incontri. “La normativa vigente – spiega la vicepresidente – ha certamente rappresentato in questi mesi un importante deterrente alla diffusione della pandemia all’interno di alcune collettività chiuse con ospiti anziani e, più in generale, con ospiti ad alta fragilità. ...

espansionetv : Covid, Moratti: “200 milioni di ristori a Rsa e strutture socio-sanitarie” #COVID?19 #Moratti #Lombardia - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid in Lombardia, Moratti: «Riaprire le visite in Rsa se i parenti sono vaccinati o con green pass» - leggoit : Covid in Lombardia, Moratti: «Riaprire le visite in Rsa se i parenti sono vaccinati o con green pass» - VivereMilano : Covid Rsa e strutture socio-sanitarie, Moratti: 200 milioni di ristori - Stefi2094841533 : @Maxdero E I parenti di quegli over80 ke si sono prenotati a febbraio x un vaccino che nn hanno mai ricevuto e dopo… -