Caos cimiteri a Roma, la Federazione imprese funebri: "Feretri considerati come pacchi" (Di martedì 27 aprile 2021) Caos cimiteri Roma, "Ama ha risposto positivamente sulla velocizzazione delle pratiche burocratiche per sepoltura e cremazione, nelle altre città ci vogliono 48 ore, a Roma invece 20 giorni. Ama ha smentito che non accetta più Feretri per le cremazioni, l'impressione è che si navighi a vista. I Feretri al momento sono stipati dove possono, vengono considerati come dei pacchi e questo è inaccettabile. Quando va bene sono dentro il deposito uno sopra l'altro, nei casi meno fortunati addirittura in container o dentro i corridoi". Ad affermarlo ai microfoni di Radio Cusano Campus è Alessandro Bosi, segretario generale della Federazione nazionale imprese onoranze

