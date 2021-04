Burkina Faso, “uccisi due giornalisti spagnoli”. Erano a bordo di un convoglio anti-bracconaggio: altri due scomparsi (Di martedì 27 aprile 2021) Erano scomparsi dopo un attacco avvenuto lunedì tra Fada Ngourma e Pama, nel sud del Burkina Faso. Ma ora la ministra degli Esteri di Madrid, Arancha González, ha dichiarato che i due giornalisti spagnoli che Erano a bordo del convoglio anti-bracconaggio aggredito da uomini armati, sono stati assassinati. Manca la conferma ufficiale del Paese africano, ma secondo quanto scrive el Pais diverse fonti locali hanno confermato alle agenzie Reuters e Afp la morte dei due reporter. Erano stati sequestrati insieme a un cittadino irlandese, anche lui giornalista, e a un Burkinabé che, al momento, risultano dispersi. Nell’attacco tre persone Erano rimaste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)dopo un attacco avvenuto lunedì tra Fada Ngourma e Pama, nel sud del. Ma ora la ministra degli Esteri di Madrid, Arancha González, ha dichiarato che i duechedelaggredito da uomini armati, sono stati assassinati. Manca la conferma ufficiale del Paese africano, ma secondo quanto scrive el Pais diverse fonti locali hanno confermato alle agenzie Reuters e Afp la morte dei due reporter.stati sequestrati insieme a un cittadino irlandese, anche lui giornalista, e a unbé che, al momento, risultano dispersi. Nell’attacco tre personerimaste ...

