Benvenuti a casa di Francesco Binfare?

«Era il settembre del 1999. Una notte sognai una lingua di terra rossa che emergeva da un mare nero. Appena mi svegliai dissi una parola: Liberta?. Presi un foglio di cartoncino e ritagliai la forma che avevo visto nel sogno. Cosi? nacque il divano Flap, che ho ancora in, pensato per accogliere tutti. Oggi le nostre abitazioni vanno protette dall'inquinamento, dai pericoli esterni. La qualita? dello spazio, della luce e del rapporto con il corpo sara? sempre piu? importante. Il divano sara? sempre meno un mobile e sempre piu? un luogo: il centro della vita affettiva e della sacralita?, dove conservare e rigenerare la memoria della nostra umanita?».

