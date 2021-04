Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021)DEL 26 APRILEORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24-TERAMO CO RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E APPIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S GESTITE DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIALIDO. COLLEGAMENTI ...