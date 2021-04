Variante indiana, Crisanti: 'Se è stata trovata in Italia, significa che è già diffusa' (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Se la è stata trovata in Veneto , vuol dire che è già ampiamente diffusa anche altrove. Perché il nostro Paese ha una bassissima capacità di sorveglianza, non ha la sensibilità necessaria per ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Se la èin Veneto , vuol dire che è già ampiamenteanche altrove. Perché il nostro Paese ha una bassissima capacità di sorveglianza, non ha la sensibilità necessaria per ...

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - terrier1968bull : #tg5 di regime?draghi visto che liberano parzialmente il popolo gregge?? Italiano trasmette morti cremati che bruc… - AndreaBonturi : RT @RobertoLocate14: La variante indiana qua da noaltri? Bon, g'ho visto co' i miei oci gl'indiani col turbante che i magnava le simie vive… -