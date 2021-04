Torino, c’è anche Sirigu tra i convocati per il Napoli (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – C’è anche Salvatore Sirigu tra i convocati di Davide Nicola per la delicata sfida di stasera del Torino contro il Napoli, posticipo di Serie A. Questo l’elenco completo dei convocati. Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murri, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Samabria, Verdi, Zaza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’èSalvatoretra idi Davide Nicola per la delicata sfida di stasera delcontro il, posticipo di Serie A. Questo l’elenco completo dei. Portieri: Milinkovic-Savic,, Ujkani. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murri, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Samabria, Verdi, Zaza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

