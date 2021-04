Studio dell'Università di Oxford: una dose di vaccino Pfizer o AstraZeneca riduce il rischio di 2/3 (Di lunedì 26 aprile 2021) Una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer riduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi due terzi. Lo ha rilevato uno Studio dell’Università di Oxford in collaborazione con l’Office for National... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021) Unadiildi contagio da coronavirus di quasi due terzi. Lo ha rilevato unodiin collaborazione con l’Office for National...

Ultime Notizie dalla rete : Studio dell Studio dell'Università di Oxford: una dose di vaccino Pfizer o AstraZeneca riduce il rischio di 2/3 Una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer riduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi due terzi. Lo ha rilevato uno studio dell Universit di Oxford in collaborazione con l Office for National Statistics che ha analizzato i risultati dei test del Covid di oltre 350.000 persone nel Regno Unito tra dicembre e aprile. ...

Quarta ondata ad aprile con riaperture precoci: lo studio presentato al Cts Studio sulla quarta ondata Mentre il Premier Draghi parlava di rischio ragionato , sui tavoli del Comitato era dunque giunto un report secondo cui con un aumento dell'indica di contagio, il parametro ...

La pandemia in Toscana e le riaperture, lo studio dell’Ars: «La discesa è lenta, serviva più tempo» Corriere Fiorentino Xylella fastidiosa: studio, è in Europa dagli anni '90 La Xylella fastidiosa era già in Europa dagli anni Novanta, nelle Baleari. Sono alcuni dei risultati del progetto di ricerca Xf-Actors, il primo finanziato dall'Ue interamente dedicato al patogeno veg ...

Studio, la Xylella fastidiosa è in Europa dagli anni '90

La Xylella fastidiosa era già in Europa dagli anni Novanta, nelle Baleari. Sono alcuni dei risultati del progetto di ricerca Xf-Actors, il primo finanziato dall'Ue interamente dedicato al patogeno.

