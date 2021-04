Stessa stanza dello spritz”, Taylor Mega vola in Egitto per presentare i bikini (Di lunedì 26 aprile 2021) Coincidenza strana. Stranissima. Taylor Mega, la regina dei social con 2,5 milioni di followers, è in trasferta in Egitto. Stessa stanza dello spritz famosissimo durante un collegamento con Barbara d’Urso. Il motivo? Sta lanciando la nuova campagna di costumi e ha scattato uno shooting per pubblicizzarli. Una vera bomba sexy, oltre che imprenditoriale: Taylor sarebbe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Coincidenza strana. Stranissima., la regina dei social con 2,5 milioni di followers, è in trasferta infamosissimo durante un collegamento con Barbara d’Urso. Il motivo? Sta lanciando la nuova campagna di costumi e ha scattato uno shooting per pubblicizzarli. Una vera bomba sexy, oltre che imprenditoriale:sarebbe L'articolo

jenlisaswasabi : comunque ci sono cose più importanti del lavoro dello studio delle bollette dell’affitto del mutuo tipo il pensiero… - nepthvn : RT @HobiChuuya: questa cosa del censurare i BTS con 875 mi fa pensare agli 883 tipo mi immagino un Yoongi Max Pezzali che canta gli anni co… - crying_joy_ : Ripensando a ieri sera mentre ero in mental breakdown per terra a tirare testate al termosifone, e mio padre nella… - middleagewome : @goneinthemornin Ma seriamente ma.anxje per stare nella stessa stanza con loro in realtà - Lovetheosmile : RT @HobiChuuya: questa cosa del censurare i BTS con 875 mi fa pensare agli 883 tipo mi immagino un Yoongi Max Pezzali che canta gli anni co… -