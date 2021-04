Stasera in TV 26 aprile, cosa vedere: La Fuggitiva o L’Isola dei Famosi (Di lunedì 26 aprile 2021) Stasera in TV lunedì 26 aprile: La Fuggitiva su Rai 1, Fast and Furios 7 su Italia 1. Canale 5, appuntamento con una nuova puntata delL’Isola dei Famosi Screen Mediaset PlayScopriamo cosa verrà trasmesso Stasera lunedì 26 aprile sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda la miniserie “La Fuggitiva” con protagonista Vittoria Puccini. Su Rai 2, alle 21.20, in onda il film comico “Finalmente sposi” con: Enzo Iuppariello e Monica Lima. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma di approfondimento “Report – Il Giallo veneto”. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Samantha De Grenet, frecciatina a Stefania Orlando: le dichiarazioni Stasera in Tv Lunedì 26 ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021)in TV lunedì 26: Lasu Rai 1, Fast and Furios 7 su Italia 1. Canale 5, appuntamento con una nuova puntata deldeiScreen Mediaset PlayScopriamoverrà trasmessolunedì 26sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda la miniserie “La” con protagonista Vittoria Puccini. Su Rai 2, alle 21.20, in onda il film comico “Finalmente sposi” con: Enzo Iuppariello e Monica Lima. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma di approfondimento “Report – Il Giallo veneto”. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Samantha De Grenet, frecciatina a Stefania Orlando: le dichiarazioniin Tv Lunedì 26 ...

