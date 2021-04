Ragazzo 17enne muore a causa di un incidente a Catania

Advertising

LaFrauMi1 : Grandissima stima a questo ragazzo. Valoroso e non codardo. Spero che l'atto di coraggio gli venga concretamente ri… - News24_it : Ragazzo aggredito: indagati ottengono domiciliari. I due giovani accusati del pestaggio di un 17enne avvenuto a Col… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Vanno ai domiciliari i due giovani accusati del pestaggio di un 17enne avvenuto a Colleferro sabato scorso. Lo ha deciso… - Camilllinha28 : RT @Agenzia_Ansa: Vanno ai domiciliari i due giovani accusati del pestaggio di un 17enne avvenuto a Colleferro sabato scorso. Lo ha deciso… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Vanno ai domiciliari i due giovani accusati del pestaggio di un 17enne avvenuto a Colleferro sabato scorso. Lo ha deciso… -

Domenica di sangue a Catania, dove ieri sera ilEnrico Murabito ha perso la vita in seguito a un incidente stradale in viale Ulisse. Ilera a bordo del suo scooter 125 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del ...Tragedia a Catania, dove ieri sera ilEnrico Murabito è morto in seguito a un incidente stradale in viale Ulisse. Ilera a bordo del suo scooter 125 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ...Iniziato l'incidente probatorio in cui la vittima, 17 anni all'epoca dei festini, racconta al Gip la sua versione. Cinque gli indagati presenti in aula ...Cordoglio in tutto il mondo dello sport: Enrico, originario di Tremestieri Etneo, era un grande appassionato di basket e giovanissimo arbitro.