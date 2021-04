Quanti vaccini devono essere somministrati questa settimana dalle Regioni per arrivare a quota 500mila (Di lunedì 26 aprile 2021) Il commissario Figliuolo fissa i nuovi obiettvi fino al 29 aprile per avvicinarsi all’obiettivo del mezzo milione di dosi (Foto: Facebook Regione Lombardia)La campagna vaccinale in Italia ha registrato una crescita delle somministrazioni delle dosi e un aumento del numero dei punti vaccinali. Il report settimanale relativo al periodo tra il 16 e il 22 aprile, pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, registra un incremento di oltre 2,5 milioni di vaccini somministrati rispetto alla settimana di riferimento precedente. Secondo le stime del governo, entro il 29 aprile si raggiungerà la soglia di 500mila inoculazioni giornaliere. Finora l’Italia ha ricevuto poco meno di 20 milioni di dosi, di cui 2,7 milioni solo nell’ultima settimana. Sul totale, secondo i dati registrati ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Il commissario Figliuolo fissa i nuovi obiettvi fino al 29 aprile per avvicinarsi all’obiettivo del mezzo milione di dosi (Foto: Facebook Regione Lombardia)La campagna vaccinale in Italia ha registrato una crescita delle somministrazioni delle dosi e un aumento del numero dei punti vaccinali. Il reportle relativo al periodo tra il 16 e il 22 aprile, pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, registra un incremento di oltre 2,5 milioni dirispetto alladi riferimento precedente. Secondo le stime del governo, entro il 29 aprile si raggiungerà la soglia diinoculazioni giornaliere. Finora l’Italia ha ricevuto poco meno di 20 milioni di dosi, di cui 2,7 milioni solo nell’ultima. Sul totale, secondo i dati registrati ...

