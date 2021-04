Philips chiude 1° trimestre in crescita trainato da strumenti diagnostica

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) –ha chiuso il primocon un utile delle attività correnti in perdita per 34 milioni di Euro a fronte del risultato positivo di 17 milioni archiviato nel primo2020. L’utile netto si è attestato invece a 40 milioni rispetto ai 39 milioni precedenti. La società ha riportato un fatturato di 3,8 miliardi di euro, in aumento del 9% su base comparabile; l’EBITA rettificato è aumentato fino a quota 362 milioni di Euro, ovvero il 9,5% delle vendite, rispetto ai 208 milioni di Euro, ovvero il 5,6% delle vendite, del primo2020. Gli ordini acquisiti su base comparabile sono diminuiti del 5%, registrando un incremento a doppia cifra per il business Diagnosis & Treatment e una dea doppia cifra per Connected Care, rispetto a una ...

Ultime Notizie dalla rete : Philips chiude

