Osservatorio Autopromotec - Europa | entro il 2030 più della metà del parco circolante sarà dotato di Adas

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 aprile 2021)il, inpiù di un'auto su duedotata di sistemi avanzati per l'assistenza alla guida, i cosiddetti: lo prevede l'sulla base dell'elaborazione di alcuni dati raccolti da Boston Consulting Group. Se così fosse, in sostanza la quota di questi veicoli all'interno delquadruplicherebbe rispetto a meno di due anni fa, certificando una rapida diffusione delle nuove tecnologie di sicurezza attiva, in parte favorita dalle disposizioni dell'Ue. Al 34% già tra quattro anni. Per l'esattezza, le stime indicano una percentuale del 54% di vetture equipaggiate con glisulle strade del Veccchio Continente nel, mentre a fine 2019 ci si ...