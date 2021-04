Oscar 2021, Pausini in nero e Zendaya fluo: tutti i look sul red carpet (Di lunedì 26 aprile 2021) C’è chi ha scelto il rosso, chi il total black. Ma anche spacchi, strascichi e look castigati sono andati per la maggiore. Sul red carpet degli Oscar 2021 le star hanno brillato ma senza esagerare. Complice soprattutto il momento storico che stiamo attraversando, le stelle di Hollywood si sono scatenate con i colori invece che con lustrini e paillettes d’ordinanza. E mentre molte signore hanno scelto mise morigerate, sul tappeto rosso ha sfilato una carrellata di abiti e spacchi da grande soirée. Come l’abito di chiffon di seta giallo fluo indossato da Zendaya e realizzato da Pierpaolo Piccioli per Valentino. Ribattezzato ‘Force de beauté’, il vestito, spiega la maison, è stato creato dalle sarte dell’atelier Elide, Maddalena, Alessandro, Federica, Cinzia che hanno impiegato 300 ore ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) C’è chi ha scelto il rosso, chi il total black. Ma anche spacchi, strascichi ecastigati sono andati per la maggiore. Sul reddeglile star hanno brillato ma senza esagerare. Complice soprattutto il momento storico che stiamo attraversando, le stelle di Hollywood si sono scatenate con i colori invece che con lustrini e paillettes d’ordinanza. E mentre molte signore hanno scelto mise morigerate, sul tappeto rosso ha sfilato una carrellata di abiti e spacchi da grande soirée. Come l’abito di chiffon di seta gialloindossato dae realizzato da Pierpaolo Piccioli per Valentino. Ribattezzato ‘Force de beauté’, il vestito, spiega la maison, è stato creato dalle sarte dell’atelier Elide, Maddalena, Alessandro, Federica, Cinzia che hanno impiegato 300 ore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - Agenzia_Ansa : Per Laura Pausini il glamour degli Oscar è già cominciato. 'Io Si/Seen' merita l'Oscar per la miglior canzone origi… - caterinabalivo : Stasera la grande notte degli #Oscar2021 Pronti?!? Ve ne parlo su #caterinasecrets Ps: Forza @LauraPausini ????… - News24_it : L'Oscar va a Nomadland, il film sugli outsider. Tre statuette per il road movie sui nomadi moderni d'America. [ 2021-04-26T06:07:08.000Z] - News24_it : Esce Nomadland, il miglior film agli Oscar. Tre statuette per il road movie sui nomadi moderni d'America. [ 2021-04-26T06:06:44.000Z] -