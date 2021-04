Oscar 2021 | il videomessaggio di Anthony Hopkins dopo l’assenza alla cerimonia | “A 83 anni non mi aspettavo il premio” Poi la dedica a Boseman

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) La vera sorpresa degliarriva con il. Vince come miglior attore protagonista per The Father, ma l’attore non si presenta a Los Angeles per ritirare il riconoscimento e nemmeno si collega in streaming per un saluto.la, interviene su Instagram per ringraziare per l’vinto: “A 83davvero, non me l’”. Il mostro sacro del cinema, che ha vinto la prima statuetta nel 1992 per Il silenzio degli innocenti e ha ricevuto sei nomination in carriera, rende omaggio a Chadwick: “Ce l’hanno portato via troppo presto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.