L’eredità del Principe Filippo | a quanto ammonta e a chi andrà il suo patrimonio

Dopo la scomparsa del Principe Filippo sembra che gran parte della sua generosa eredità andrà direttamente a sua moglie, Elisabetta II. Secondo TgCom24 il patrimonio del Principe Filippo ammonterebbe a ben 30 milioni di sterline ed è probabile che l'intera eredità finirà nelle casse della Regina Elisabetta, rimasta vedova del duca di Edimburgo lo scorso 9 aprile. Il patrimonio della sovrana ammonterebbe già a 500 milioni di sterline e, secondo Tgcom24, se dovesse essere lei ad ereditare l'intero patrimonio di Filippo potrebbe sottrarlo alla tassazione prevista per i patrimoni (che, escluso il caso dei coniugi, in Inghilterra prevede il 40% di detrazione su cifre oltre le 325mila sterline).

