Le scuse di Alexa che rispondeva “No grazie | non è un anniversario della Liberazione” agli auguri per il 25 aprile

(Di lunedì 26 aprile 2021) Avete mai provato ad augurare buona Festaad? Nella giornata di ieri qualcuno ha voluto provarci e il risultato è stato a dir poco sorprendete (in senso negativo). Coloro che ieri hanno augurato “Buon 25” ad– nella giornata in cui ricorreva il 76esimodell’Italia dal nazifascismo – hanno ricevuto una risposta che ha lasciato molte persone senza parole: “No, non è un”. LEGGI ANCHE >>> La partita del sindacato Amazon si sposta nel Regno Unito L’assurda risposta di25A segnalare lo strano fatto – poi riportato da quotidiani ...

DDeliolanes : RT @giornalettismo: Abbiamo contattato #Amazon per capire perché, nella giornata di ieri, #Alexa dava quella risposta assurda agli auguri p… - giornalettismo : Abbiamo contattato #Amazon per capire perché, nella giornata di ieri, #Alexa dava quella risposta assurda agli augu… -

Giornalettismo.com

