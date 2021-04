Le Ong in pressing su Draghi per far ripartire i "taxi del mare"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ong pressing

il Giornale

Nelle scorse ore, con riferimento alla tragedia consumatasi giovedì dopo 130 migranti hanno perso la vita, su Repubblica è stata pubblicata una lettera che lehanno scritto una lettera al capo ...Ildi associazioni esu Speranza: "Ora vaccinate tutti i migranti" Usando il metodo demografico standard, il cosiddetto metodo dello studio di coorte, Tarvainen ha concluso che, con al ...Le Ong hanno scritto una lettera al presidente del consiglio Mario Draghi per chiedere un coordinamento dei soccorsi in mare ...«Chiedo di estendere le riaperture dei locali anche al chiuso e l'eliminazione del coprifuoco alle 22» Sul tavolo di confronto non dovrebbe invece trovare spazio il tema del coprifuoco, per spostare l ...