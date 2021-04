L'appello di Draghi a mettere da parte le miopie "o pagheranno i più deboli" (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Mario Draghi presenta il Recovery plan alla Camera. "Sbaglieremmo tutti a pensare che" sia solo un insieme di progetti, dice, "tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi e scadenze. Metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi ha sofferto la pandemia, l'aspirazione delle famiglie, le giuste rivendicazioni di chi non ha un lavoro o di chi ha dovuto chiudere la propria territori, l'ansia dei territori svantaggiati, la consapevolezza che l'ambiente va tutelato. Nell'insieme dei programmi c'è il destino del Paese, la sua credibilità". "Ritardi e inefficienze" del Pnrr "peseranno sulle nostre vite e forse non ci sarà la possibilità di rimediare". Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Mariopresenta il Recovery plan alla Camera. "Sbaglieremmo tutti a pensare che" sia solo un insieme di progetti, dice, "tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi e scadenze. Metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi ha sofferto la pandemia, l'aspirazione delle famiglie, le giuste rivendicazioni di chi non ha un lavoro o di chi ha dovuto chiudere la propria territori, l'ansia dei territori svantaggiati, la consapevolezza che l'ambiente va tutelato. Nell'insieme dei programmi c'è il destino del Paese, la sua credibilità". "Ritardi e inefficienze" del Pnrr "peseranno sulle nostre vite e forse non ci sarà la possibilità di rimediare".

Advertising

emergency_ong : 'Salvare vite umane torni ad essere una priorità e inaccettabili tragedie come i naufragi di questi giorni non si r… - repubblica : Migranti, l'appello delle Ong a Draghi: 'Difendiamo la legge del mare' - NicolaPorro : ?? Ci mancava l’appello dei professoroni a #Draghi per invocare il #lockdown contro le “tenebre” delle aperture. Ecc… - fisco24_info : L'appello di Draghi a mettere da parte le miopie 'o pagheranno i più deboli': AGI - Mario Draghi presenta il Recove… - carlamartamari : RT @Agenzia_Italia: L'appello di Draghi a mettere da parte le miopie 'o pagheranno i più deboli' -