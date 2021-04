La risposta di Salvini alla provocazione di Giorgia Meloni sul coprifuoco (Di lunedì 26 aprile 2021) Giorgia Meloni ha annunciato che domani “Fratelli d’Italia porterà in Aula un Odg per abolire il coprifuoco. Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”. Una chiara provocazione nei confronti della Lega di Matteo Salvini, che ha risposto. “Le mozioni lasciano il tempo che trovano, se si apre o se si chiude lo decide il Governo, non gli Ordini del giorno, ha spiegato l’ex ministro dell’Interno parlando con i giornalisti a margine di un pranzo in un locale a Milano. La risposta di Salvini non è un pacato ritorno all’ordine ma solo il tentativo di sminare la provocazione di Giorgia Meloni. Infatti poi il leader della Lega ha aggiunto, riferendosi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021)ha annunciato che domani “Fratelli d’Italia porterà in Aula un Odg per abolire il. Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”. Una chiaranei confronti della Lega di Matteo, che ha risposto. “Le mozioni lasciano il tempo che trovano, se si apre o se si chiude lo decide il Governo, non gli Ordini del giorno, ha spiegato l’ex ministro dell’Interno parlando con i giornalisti a margine di un pranzo in un locale a Milano. Ladinon è un pacato ritorno all’ordine ma solo il tentativo di sminare ladi. Infatti poi il leader della Lega ha aggiunto, riferendosi ...

