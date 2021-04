La norma anti Superlega della Figc, la decisione e altre novità (Di lunedì 26 aprile 2021) La norma anti Superlega della Figc, la decisione. Si è svolto il Consiglio federale della Federazione gioco calcio con importanti novità La nomina dei nuovi organi di Giustizia Sportiva, l’approvazione dell’aggiornamento al Manuale delle Licenze Nazionali 2021/2022 e, altresì la norma anti Superlega della Figc. Questi dunque alcuni delle decisioni più importanti approvati in Federazione; L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il presidente Infantino in Figc, prima visita post Covid19 Il calcio non dimentica ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 26 aprile 2021) La, la. Si è svolto il Consiglio federaleFederazione gioco calcio con importLa nomina dei nuovi organi di Giustizia Sportiva, l’approvazione dell’aggiornamento al Manuale delle Licenze Nazionali 2021/2022 e,sì la. Questi dunque alcuni delle decisioni più importapprovati in Federazione; L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il presidente Infno in, prima visita post Covid19 Il calcio non dimentica ...

