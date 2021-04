Inviate le vostre storie di relazioni difettose, complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente “incasinate” a ultraviolet@iodonna.it (e avrete le risposte) (Di lunedì 26 aprile 2021) Cara Ester…chi ti scrive è A, una tua assidua lettrice… una delle tante. Una che apprezza il tuo pragmatismo perché, pragmatica mi ci sento molto anche io. Ecco ho scritto la prima stupidaggine. Se pragmatica lo fossi davvero avrei imparato qualcosa dalla tua rubrica, e invece sono qui, sofferente, patetica fino all’inverosimile, trasformata nella copia sbiadita della persona forte e indipendente che credo di essere. So che la mia lettera sarà lunga perché non ho tempo di abbreviarla, direbbe qualcuno. Mi perdonerai per questo, spero davvero tu mi legga fino alla fine. Mindfulness e sesso: 10 consigli utili a tutti guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Cara Ester…chi ti scrive è A, una tua assidua lettrice… una delle tante. Una che apprezza il tuo pragmatismo perché, pragmatica mi ci sento molto anche io. Ecco ho scritto la prima stupidaggine. Se pragmatica lo fossi davvero avrei imparato qualcosa dalla tua rubrica, e invece sono qui, sofferente, patetica fino all’inverosimile, trasformata nella copia sbiadita della persona forte e indipendente che credo di essere. So che la mia lettera sarà lunga perché non ho tempo di abbreviarla, direbbe qualcuno. Mi perdonerai per questo, spero davvero tu mi legga fino alla fine. Mindfulness e sesso: 10 consigli utili a tutti guarda le foto ...

vocedonna1 : #ConcorsoGratuito #SCADENZA10GIUGNO. Care Donne che amano scrivere e fotografare, GRAZIE per le vostre opere che… - LukaszKort : RT @Venezia1600: #DiconoDiNoi ?? Anche il @mattinodipadova parla di #FindTheLion, la nostra challenge fotografica alla ricerca dei leoni al… - ROMPIGLIONII : - escuchaaaa : RT @Venezia1600: ?? Sulle Orme del Leone di San Marco ?? Simbolo di #Venezia, troviamo molte sue rappresentazioni in giro per il mondo. ??… - gcrussonap : RT @Venezia1600: ?? Sulle Orme del Leone di San Marco ?? Simbolo di #Venezia, troviamo molte sue rappresentazioni in giro per il mondo. ??… -